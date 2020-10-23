Арбитр Сергей Карасёв излечился от коронавируса

https://static.news.ru/photo/ba21998a-1544-11eb-b070-fa163e074e61_660.jpg Сергей Карасёв Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский арбитр Сергей Карасёв вылечился от коронавируса.

Информацию об этом представил ТАСС со ссылкой на службу коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

Карасёв сдал положительный тест на коронавирус 9 октября. Из-за этого он не смог работать на матче группового этапа Лиги наций между Боснией и Герцеговиной и Нидерландами, который состоялся 11 октября.

Ранее NEWS.ru писал, что вратарь Антон Митрюшкин может продолжить свою футбольную карьеру в Германии.

Так, воспитанник «Спартака» уже договорился о подписании контракта с «Фортуной» из Дюссельдорфа до конца сезона. Вратарь станет членом команды на правах свободного агента.