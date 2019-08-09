Российская бригада футбольных арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным обслужит ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между эстонским «Нымме Калью» и люксембургским «Дюделанжем». Матч пройдёт 13 августа в Таллине.
По сообщению Союза европейских футбольных ассоциаций, помощниками арбитра назначены Антон Аверьянов и Дмитрий Жвакин. Резервный рефери — Виталий Мешков.
Как писал News.ru, «Зенит» опубликовал на своей странице в Twitter момент из матча пятого тура чемпионата России против московского «Динамо». На видео полузащитник петербургского клуба Малком бьёт мяч в сторону арбитра встречи Евгения Турбина.