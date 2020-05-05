АПЛ рассматривает вариант с сокращением времени матчей

Глава Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA) Гордон Тэйлор заявил, что руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) обсуждает вариант сокращения времени матчей после возобновления нынешнего сезона.
Мы не можем предсказать будущее, но можем рассматривать различные идеи — больше замен, таймы меньше 45 минут, нейтральные стадионы. Мы должны убедиться, что сможем доиграть сезон в безопасной обстановке, — цитирует Тэйлора BBC.
Чемпионат Англии по футболу был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса.
Как ранее сообщал NEWS.ru, следующий сезон Английской футбольной премьер-лиги может пройти без зрителей. Клубы АПЛ ожидают, что матчи чемпионата можно будет проводить в прежнем режиме только после разработки вакцины от коронавируса.
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