Футбол

АПЛ рассматривает вариант с сокращением времени матчей

13:41, 05 мая 2020
Фото: Paul Marriott via imago-images.de/Global Look Press

Глава Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA) Гордон Тэйлор заявил, что руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) обсуждает вариант сокращения времени матчей после возобновления нынешнего сезона.

Мы не можем предсказать будущее, но можем рассматривать различные идеи — больше замен, таймы меньше 45 минут, нейтральные стадионы. Мы должны убедиться, что сможем доиграть сезон в безопасной обстановке, — цитирует Тэйлора BBC.

Чемпионат Англии по футболу был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса.

Как ранее сообщал NEWS.ru, следующий сезон Английской футбольной премьер-лиги может пройти без зрителей. Клубы АПЛ ожидают, что матчи чемпионата можно будет проводить в прежнем режиме только после разработки вакцины от коронавируса.

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