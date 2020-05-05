АПЛ рассматривает вариант с сокращением времени матчей

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Чемпионат Германии по футболу может возобновиться 15 мая после того, как в стране будут ослаблены ограничительные меры, принятые из-за пандемии коронавируса.

Возобновление турнира будет обсуждаться 6 мая во время видеоконференции канцлера Германии Ангелы Меркель с премьер-министрами страны. При возобновлении чемпионата матчи будут проходить без зрителей, сообщает Reuters. Чемпионат Германии был приостановлен...