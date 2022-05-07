Кавазашвили: рано менять регламент РПЛ, ФИФА и УЕФА могут одуматься Бывший вратарь «Спартака» Кавазашвили заявил, что РПЛ не нуждается в срочных изменениях регламента

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом NEWS.ru заявил, что Российская премьер-лига (РПЛ) не нуждается в срочных изменениях регламента из-за отстранения клубов от Лиги чемпионов и Лиги Европы. Двукратный чемпион СССР считает, что это решение может быть пересмотрено.

Я слышал много разных вариантов изменения регламента турниров различного уровня, включая РПЛ и ФНЛ. Будем ждать результатов, предложений и обсуждений. Пока говорить рано. Наше руководство всё ещё надеется на то, что ФИФА и УЕФА одумаются и примут правильное и адекватное решение. Без сборной России и российских клубов все турниры будут выглядеть бледно, потому что мы очень ответственно подходим ко всем соревнованиям. Пусть страдают они, а мы потерпим, — сказал Кавазашвили.

Руководство РПЛ рассматривает варианты с новым форматом проведения чемпионата России. В частности, планируется увеличить число команд и отменить прямой вылет из лиги в менее престижный дивизион.

Ранее Кавазашвили заявил, что решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить российские клубы от участия в еврокубках сезона-2022/23, а сборную России — от выступления в Лиге наций и других турнирах национальных команд нарушает спортивный принцип.