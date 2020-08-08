Чиновники Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) всё просчитали, оставив возобновление прерванного пандемией плей-офф Лиги чемпионов на сладкое. Обычно в августе уже вовсю идут квалификационные раунды нового розыгрыша самого престижного клубного турнира континента, а тут — нет худа без добра — пришлось доигрывать то, что не завершили весной. Не доиграли в марте четыре ответных поединка 1/8 финала, которые теперь превратились в отличный разогрев перед невиданным доселе зрелищем под условным названием «финал восьми в Португалии». NEWS.ru рассказывает, какие известные персонажи не сумели добраться до решающей стадии Лиги чемпионов, а каким предстоит продолжить борьбу за трофей.

Драма Буффона, обречённость Сарри

Главная сенсация рестарта плей-офф чемпионской Лиги, безусловно, грянула в Турине. Один из фаворитов турнира «Ювентус» дома не смог с нужным счётом обыграть не хватающий звёзд с неба французский «Лион» и сошёл с дистанции. На покой «Старую синьору» отправил атакующий полузащитник гостей Мемфис Депай. Нидерландец уже в дебюте встречи реализовал пенальти, и «бьянконери» с учётом поражения 0:1 в первом поединке в Лионе нужно было забивать три мяча, чтобы выйти вперёд по сумме двух встреч.

Однако задача усилиями Криштиану Роналду была решена лишь на две трети. Лидер туринцев оформил дубль, забив по мячу с 11-метрового и с игры, но этого не хватило для выхода в четвертьфинал. По ходу матча жалко было смотреть на сидевшего на скамейке запасных Джанлуиджи Буффона: 42-летний голкипер, откладывающий завершение своей грандиозной карьеры ради победы в Лиге чемпионов, схватился за голову, понимая, что заветная мечта так и останется неосуществлённой. По крайней мере, в нынешнем сезоне.

Джанлуиджи Буффон Marco Alpozzi/Lapresse/Global Look Press

Тем не менее при всей сенсационности итогового результата его никак нельзя назвать сверхнеожиданным. Дело в том, что «Ювентус» на протяжении всего нынешнего «коронавирусного» сезона демонстрировал далеко не самый убедительный и зрелищный футбол. Туринцы не по-чемпионски мало забивали и отнюдь не отличались крепостью обороны. На внутренней арене, впрочем, запаса прочности хватило для завоевания девятого кряду чемпионского титула (хотя итоговое превосходство над занявшим второе место миланским «Интером» исчислялось лишь одним очком), а вот в Лиге чемпионов первый же — и далеко не самый высокий барьер — оказался для «бело-чёрных» непреодолимым.

Разговоры о том, что руководство клуба может расстаться с главным тренером Маурицио Сарри ходили давно, но теперь они обрели под собой более чем твёрдую почву. В европейских грандах очень щепетильно стараются придерживаться принципа «наличие результата при красивой и результативной игре», поэтому даже в случае локальных успехов (речь идёт о завоевании титула в национальном чемпионате) тренеров зачастую отправляют на выход с вещами, если более весомые победы обходят клуб стороной.

Тренерский дебют Пирло

В «Ювентусе» сейчас сложилась именно такая ситуация: команда за последние пять лет дважды добиралась до финала Лиги чемпионов (в 2015-м и 2017 году), однако фактически без шансов уступала «Барселоне» и мадридскому «Реалу». А вкус триумфа в главном еврокубке в Турине уже успели забыть — почти за четверть века и не о таком запамятуешь! Уже выросло целое поколение болельщиков и футболистов, которое не могло видеть победы «Старой синьоры» над амстердамским «Аяксом» в серии пенальти, принёсшей итальянскому гранду титул сильнейшей команды Европы в 1996 году.

Так что нет ничего удивительного в том, что с Сарри после «лионского конфуза» боссы «Ювентуса» решили расстаться. Мгновенно возник (собственно говоря, был уже давно составлен) шорт-лист претендентов на освободившуюся должность главного тренера «Юве». В этот список входили наставник «Реала» Зинедин Зидан, бывший рулевой лондонского «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино и тренер римского «Лацио» Симоне Индзаги.

Андреа Пирло Mandoga Media/Global Look Press

У каждого из кандидатов имелись свои плюсы и минусы, но руководство «бьянконери» решило уподобиться Владимиру Ильичу Ленину и пошло своим путём. Спустя несколько часов после отставки Сарри было объявлено, что преемником 61-летнего специалиста станет Андреа Пирло. Спору нет, это легендарный футболист, ставший чемпионом мира в составе сборной Италии в 2006 году (помните финал со знаменитым бодающим ударом Зидана в мощную грудь Марко Матерацци?), а на клубном уровне обретший статус живого символа как для «Милана», так и для «Ювентуса», в составе которых он провёл соответственно десять и пять лет.

Но есть одно большое «но»: к своему 41 году Пирло тренировал только мальчишек, а опыта работы с командами, составленными из взрослых дядек, у него нет никакого. Абсолютно! Как футболист Андреа был большим умницей со светлой головой и потрясающим умением отдать «аптекарский» пас на любое расстояние. Но каков он как тренер — никому пока неведомо. В «Ювентусе» же, понятное дело, результат придётся давать сразу. И при этом приличную игру команде ставить в кратчайшие сроки.

Посмотрим, как это получится у Пирло, контракт с которым подписан на два года. Ведь даже десятое подряд скудетто (нашивка за чемпионство в итальянской Серии А) отнюдь не гарантирует новому наставнику туринского суперклуба спокойствия и уверенности в завтрашнем дне.

Что помогло Гвардиоле выиграть дуэль у Зидана

По злой иронии судьбы в один день с «Ювентусом» из борьбы за победу в возобновлённом розыгрыше Лиги чемпионов выбыл и прежний клуб Криштиану Роналду. Правда, шансы мадридского «Реала» после домашнего поражения (1:2) в первом поединке с «Манчестер Сити» изначально оценивались как весьма невысокие. Но «сливочным», в отличие от «Старой синьоры», особо стыдиться нечего — британские «горожане» нынче имеют такой же статус явного фаворита Лиги чемпионов, как и сам «Реал».

Подопечные Зинедина Зидана, как и команда Сарри, после коронапаузы успешно доиграли национальный чемпионат. Но сделали это куда убедительнее, нежели туринцы, не дав ни шанса преследователям в лице «Барселоны» и компании и досрочно оформив титул. Объективно говоря, нынешний «Реал» по игре выглядел значительно мощнее «Реала» мартовского, поэтому у мадридцев действительно были шансы наверстать упущенное в противостоянии с «Ман Сити».

Хосеп Гвардиола Andy Rowland/www.imago-images.de/Global Look Press

Однако в данном случае, как принято говорить, нашла коса на камень. У «горожан» имелись как минимум три сверхмотивирующих фактора, чтобы пройти «королевский клуб». Во-первых, для нынешнего наставника «Сити» Хосепа Гвардиолы, ранее возглавлявшего «Барселону», любое противостояние с «Реалом» по определению сохраняет статус принципиального дерби. Во-вторых, в чемпионате Английской премьер-лиги «горожане» в одну калитку уступили в гонке за титул «Ливерпулю», поэтому все свои неудовлетворённые амбиции наверняка хотят направить в лигочемпионское русло.

И наконец, в-третьих, все футболисты и тренеры «Манчестер Сити» однозначно воспрянули духом после того, как Спортивный арбитражный суд (CAS) принял положительное решение по апелляции английского клуба на предмет двухлетнего отстранения от участия в еврокубках ввиду нарушения финансового фейр-плей. Новость о том, что команду допустят в следующем сезоне к участию в Лиге чемпионов, вне всякого сомнения, помогла подопечным Гвардиолы выйти на битву с «Реалом» с запредельным настроем.

И этот настрой помог «Ман Сити» снова обыграть мадридцев с тем же счётом — 2:1. Только ленивый не назвал главным антигероем матча центрального защитника «Реала» Рафаэля Варана, после грубых ошибок которого британцы забили оба гола. Однако ляпы чемпиона мира — 2018 в составе сборной Франции — это лишь верхушка айсберга. На самом же деле «горожане» вчистую переиграли испанского гранда и заслуженно вышли в четвертьфинал. Где, кстати, сыграют с возмутителем спокойствия из Лиона.

В ожидании противостояния Месси и Левандовски

В двух других ответных поединках 1/8 финала интриги было значительно меньше. Итальянский «Наполи» приехал в Барселону после домашней ничьей (1:1) с надеждой на то, что полное отсутствие зрителей на трибунах «Камп Ноу» хоть как-то нивелирует преимущество каталонцев в классе. Но не тут-то было. Лионель Месси и его соратники настолько мощно провели первый тайм, что тремя забитыми мячами (ещё один был отменён арбитром после подсказки VAR) досрочно сняли все вопросы о победителе. Разумеется, не обошлось и без гола самого Лео — этот мяч в итоге оказался победным.

У английского «Челси» перед визитом в Мюнхен и вовсе реальных шансов отыграть домашние 0:3 у «Баварии» не было никаких — только гипотетические. Но и те стали стремительно испаряться уже к середине первого тайма, когда подопечные Ханса-Дитера Флика забили дважды. Ещё два мяча в ворота лондонцев были отправлены после перерыва, и в итоге снова немцы одержали крупную победу — 4:1.

Особо стоит отметить Роберта Левандовски. Польский форвард «Баварии» поучаствовал во всех результативных атаках своей команды, оформив дубль и отдав две голевые передачи. После этого на его счету стало 52 забитых мяча в 44 матчах во всех турнирах (чемпионат Бундеслиги и Кубок Германии, Лига чемпионов), при этом в главном еврокубке Роберт сумел отличиться в каждой игре этого сезона, когда он выходил на поле. И эта результативная серия в ЛЧ составила семь матчей.

После всех этих достижений остаётся только в очередной раз сожалеть, что издание France Football решило в 2020-м никому не вручать «Золотой мяч» — приз лучшему футболисту года. Поднимая планку личных достижений, Левандовски только повышает свои акции в противостоянии с «пожизненными» обладателями трофея — Месси и Роналду.

Кстати, в четвертьфинале польского бомбардира и «Баварию» ждёт встреча с Лео и «Барсой». Вот это будет настоящее футбольное пекло! А у Левандовски появляется прекрасный шанс в очном противостоянии доказать, что он ничуть не меньше заслуживает «Золотой мяч», чем аргентинская звезда.