Аншлаг, голы Миранчуков и акция памяти Уткина: как Россия громила Сербию

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press

Главный тренер сборной России Валерий Карпин

Сборная России по футболу провела товарищеский матч с участником ближайшего чемпионата Европы — Сербией. Команда Валерия Карпина на переполненном стадионе «ВТБ Арена» в Москве нанесла крупное поражение сопернику, отправив в его ворота четыре безответных мяча. Подробнее о матче и о том, что его окружало — в материале NEWS.ru.

Россия впервые с 2021-го сыграла с командой из Европы

В конце 2022 года сборную России отстранили от всех международных турниров, и с тех пор команда проводит только товарищеские матчи. В соперниках у футболистов Валерия Карпина были только азиатские и африканские сборные, попытка договориться с представителем Европы — Боснией и Герцеговиной — провалилась.

Сербия стала первым представителем Старого Света начиная с 2021-го, с которым России все же удалось договориться. На проведение матча дал добро УЕФА, а попытка Украинской ассоциации футбола повлиять на отмену игры не увенчалась успехом.

«С точки зрения того, что это самая сильная или одна из самых сильных сборных за последнее время — да. Европейская или нет — это не важно. Приехала бы любая другая команда из Латинской Америки, такая же сильная или даже сильнее Сербии, — отношение было бы такое же. Я бы не разделял команды по тому, откуда они. Важно, что это один из самых сильных соперников за последнее время», — заявил перед игрой пресс-службе РФС Валерий Карпин.

Команды собрали оптимальные составы

Впервые за долгое время Карпину удалось вызвать в команду всех сильнейших футболистов, включая тех, кто выступает в лучших европейских чемпионатах. На сбор приехали проводящий шикарный сезон в «Монако» Александр Головин, ставший одним из лидеров «Аталанты» Алексей Миранчук, основной игрок «Гавра» Далер Кузяев, а также Арсен Захарян, который недавно забил дебютный гол за «Реал Сосьедад».

В Москву также приехали почти все главные звезды сборной Сербии, включая хавбека «Фенербахче» Душана Тадича, защитника «Зальцбурга» Страхинью Павловича и полузащитника Сергея Милинковича-Савича, недавно перебравшегося в чемпионат Саудовской Аравии. Не хватало лишь главной звезды — форварда «Ювентуса» Душана Влаховича, который получил травму.

В сборную Сербии также пригласили несколько игроков из РПЛ. Это защитник «Спартака» Срджан Бабич, хавбек ЦСКА Саша Зделар, его одноклубник Милан Гайич и защитник «Зенита» Страхинья Эракович.

Сербия и России провели седьмой матч

Впервые команды встретились в мае 2008 года, игра состоялась накануне триумфального для сборной России Евро, носила товарищеский характер и завершилась со счетом 2:1 в пользу россиян. После этого в течение восьми лет команды провели еще три контрольных матча. Еще одна победа досталась сборной России, а две другие игры завершились с одинаковым счетом 1:1.

В сезоне-2020/21 россияне и сербы попали в одну группу в Лиге наций УЕФА и впервые в истории провели официальные матчи. Первая игра, как и нынешний поединок, прошла в Москве на «ВТБ Арене» и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 3:1. Дубль у россиян оформил Артем Дзюба, еще один гол на счету Вячеслава Караваева.

В ответном матче сербы взяли убедительный реванш, нанеся сборной России самое крупное поражение при Станиславе Черчесове. Хозяева отправили пять безответных мячей в ворота соперника, но в итоге финишировали в группе третьими. Россия заняла второе место, пропустив вперед Венгрию.

Сборной России помог сербский защитник ЦСКА

Перед началом матча прошла акция, посвященная памяти комментатора Василия Уткина, ушедшего из жизни 19 марта. На табло вывели посвященный журналисту видеоролик, после чего состоялась минута молчания. Забитый до отказа стадион замер, а после взорвался аплодисментами. Символический удар по мячу перед стартовым свистком совершил сербский актер Милош Бикович, завоевавший огромную популярность в России. Публика встретила его очень тепло, как и Пелагею, вживую исполнившую гимн РФ.

Первый опасный момент на восьмой минуте создали сербы. Гости провели быструю атаку после ошибки россиян в центре поля и вывели на удар Андрию Живковича. Вингер бил с линии штрафной и совсем чуть-чуть не попал в дальний угол.

Спустя десять минут россияне ответили своим моментом, который получился еще более острым. Партнеры вывели один на один с голкипером сербов Даниила Хлусевича, а армеец Гайич совершил фол последней надежды, который не выглядел стопроцентным. Однако рефери указал на точку и удалил серба, а Антон Миранчук к радости болельщиков четко реализовал пенальти.

К 32-й минуте атмосфера на стадионе стала еще более праздничной: Максим Осипенко после подачи со штрафного оказался самым расторопным в чужой штрафной площади и аккуратно пробил в угол — 2:0. Такого счета по итогам первого тайма вряд ли ждали даже самые оптимистичные поклонники сборной России. Перед перерывом у сербов было два шанса сократить отставание в счете, но сначала Матвей Сафонов выручил после удара Луки Йовича, а затем Мият Гачинович пробил «ножницами» выше перекладины.

У сборной России сработали замены

На второй тайм сборная России вышла в прекрасном настроении, с первых минут хозяева начали создавать моменты у ворот соперника. На 55-й минуте отличную комбинацию точным ударом из пределов штрафной завершил вышедший на замену Алексей Миранчук. Ему ассистировал Юрий Горшков, также появившийся на поле после перерыва.

В оставшееся время россияне выглядели очень уверенно и здорово атаковали. Шикарные шансы отличиться были у вышедших на замену Арсена Захаряна и Ивана Сергеева, но голкипер сербов Джордже Петрович творил чудеса. Позже хавбек «Реала Сосьедад» попал в перекладину дальним ударом, а затем и вовсе поразил цель, но дебютного гола его лишил Сергеев, забравшийся в офсайд и находившийся на линии полета мяча.

Однако Захарян не обиделся на партнера и спустя несколько минут выкатил ему мяч на пустые ворота. Таким образом, дебютный мяч за сборную забил Сергеев, который и установил окончательный счет.

Помимо отличной игры сборной России, болельщиков во втором тайме повеселил фанат в белой футболке. Он выбежал на поле и секунд 25 успешно бегал от секьюрити, которые его все же поймали. Сербы же свой шанс в атаке поймать не смогли, Сафонов оставил ворота сборной сухими.

Читайте также:

Футбольный матч между сборными России и Сербии завершился разгромом

Названо место похорон Василия Уткина

Матч России и Сербии начался с минуты молчания в память об Уткине

Раскрыта зарплата Головина в клубе «Монако»