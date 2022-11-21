Англия разгромила Иран в первом туре ЧМ-2022 в Катаре Англия обыграла Иран со счетом 6:2 в первом туре ЧМ-2022 в Катаре

Фото: Hasan Bratic/Global Look Press

Сборная Англии разгромила команду Ирана в первом туре группового этапа чемпионата мира в Катаре. Встреча прошла на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе и завершилась со счетом 6:2.

На 35-й минуте матча счет открыл полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем. На 43-й минуте после точного удара форварда Букайо Сака англичане удвоили преимущество, а в дополнительное время отличился Рахим Стерлинг.

На 62-й минуте Сака оформил дубль — 4:0. Через три минуты форвард Мехди Тареми сократил отставание сборной Ирана в счете. На 71-й минуте нападающий сборной Англии Маркус Рашфорд отправил в ворота иранцев пятый мяч. Счет стал 6:1 на 90-й минуте после удара Джека Грилиша, а окончательный счет установил форвард сборной Ирана Тареми, реализовавший пенальти.

Таким образом, сборная Англии набрала три очка и вышла на первое место в таблице группы ЧМ-2022. Соперниками команд по группе являются сборные США и Уэльса, которые сыграют 21 ноября в 22:00 мск.

Ранее в первом матче ЧМ-2022 сборная Эквадора обыграла команду Катара со счетом 2:0. Оба мяча в составе южноамериканской команды забил нападающий Эннер Валенсия. 33-летний футболист турецкого «Фенербахче» отличился на 16-й и 31-й минутах.