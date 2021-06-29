Сборная Англии обыграла команду Германии в 1/8 финала чемпионата Европы — 2020.

Встреча прошла в Лондоне на «Уэмбли» и завершилась со счётом 2:0. На 75-й минуте счёт открыл Рахим Стерлинг, а точку поставил Харри Кейн за четыре минуты до конца основного времени. Этот мяч стал первым для 27-летнего форварда на европейских первенствах.

В четвертьфинале подопечные Гарета Саутгейта сыграют с победителем пары Швеция — Украина, которые встретятся позже 29 июня.

Днём ранее Швейцария обыграла Францию в серии пенальти и вышла в четвертьфинал Евро. Ещё одним четвертьфиналистом стала сборная Испании.

Во вторник депутат Мосгордумы предложил футболистам сборной России подметать улицы.