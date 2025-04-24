Английский клуб покинет футболист-легенда Клуб «Лестер» покинет Джейми Варди

Фото: David Horton/Global Look Press

Джейми Варди

Нападающий английского футбольного клуба «Лестер» Джейми Варди покинет его после окончания сезона, сообщается на сайте клуба. Там назвали спортсмена «величайшим игроком».

Мы можем подтвердить, что легендарный нападающий Джейми Варди покинет «Лестер Сити» этим летом после 13 сезонов, в течение которых он стал нашим величайшим игроком, — сказано в сообщении.

В клубе отметили, что Варди забил почти 200 голов и почти 500 раз выходил на футбольное поле. Он начал свою карьеру в «Лестере» в 2012 году. В составе команды выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии, дважды становился победителем Чемпионшипа, второго по статусу дивизиона английского футбола.

Ранее немецкий полузащитник Томас Мюллер заявил, что покинет футбольный клуб «Бавария» по окончании текущего сезона. Игрок подчеркнул, что это решение приняло руководство команды и он уважает его.

Кроме того, СМИ писали, что португальский футболист Криштиану Роналду может стать одноклубником Лионеля Месси после перехода в «Интер Майами». Контракт португальца с саудовским «Аль-Насром» истекает этим летом. Источники рассказали, что Роналду хочет после этого подписать краткосрочное соглашение с командой, участвующей в клубном чемпионате мира, а затем снова вернуться играть в Саудовскую Аравию.