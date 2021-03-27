Английских футболистов призвали покинуть соцсети из-за расизма

https://static.news.ru/photo/bf069804-8fb2-11eb-848c-96000091f725_660.jpg Гарет Саутгейт Фото: Simon Davies via imago-images.de

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поддержал решение известного в прошлом футболиста Тьерри Анри уйти из соцсетей. Знаменитый француз решился на такой шаг из-за того, что, по его словам, не принимаются никакие меры для борьбы с расизмом.

Саутгейт заявил, что стоит задуматься всем футболистам и функционерам, которые могут столкнуться с негативом в соцсетях на этой почве. Он подчеркнул, что во время тренировочной работы старается отключаться от всех внешних источников информации. Можно при этом не знать, что происходит в мире, но чувствовать себя спокойно без негатива.

Думаю, если вы спросите любого тренера в стране, одной из самых больших проблем окажется, что игроки приходят в раздевалки после матчей, просматривают свои телефоны — и это самый уязвимый момент для людей, которые только что провели игру, когда они усталые и изнурённые, — приводит слова Саутгейта Sky Sports.

Ранее NEWS.ru писал, что несколько сотен человек устроили массовое шествие в Атланте (штат Джорджия) в знак протеста против ненависти и расизма по отношению к людям азиатского происхождения. Аналогичные демонстрации прошли в Сан-Франциско, Чикаго и Питтсбурге.