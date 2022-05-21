Бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Андрей Шевченко поделился впечатлениями от встречи с президентом страны Владимиром Зеленским. В интервью YouTube-каналу Football Hub он заявил, что украинский лидер сумел сплотить народ в самый трудный момент.
Было очень эмоционально видеть президента. Я знаю всё, через что прошел украинский народ, прошел президент. Он в самый тяжелый момент сплотил людей, — сказал спортсмен.
Шевченко является рекордсменом сборной Украины по количеству голов и матчей, проведённых в качестве капитана. В составе киевского «Динамо» он пять раз становился чемпионом Украины, а в составе «Милана» выиграл чемпионат Италии и Лигу чемпионов.
Последним местом работы Шевченко был итальянский «Дженоа», из которого он был уволен в январе этого года. 45-летний специалист возглавил клуб 7 ноября 2021 года, подписав контракт до 2024-го. Команда провела девять матчей под его руководством в чемпионате Италии, трижды сыграла вничью и шесть раз проиграла.