https://static.news.ru/photo/78a1f2c2-3e8d-11ea-bcfb-fa163e074e61_660.jpg Андрей Аршавин Фото: andrey.arshavin10/instagram.com

Бывший нападающий сборной России по футболу и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин станет приглашённым редактором первого номера нового печатного издания «РБ-Спорт».

Журнал выйдет в печать в феврале 2020 года. Издание будет распространяться бесплатно в популярных ресторанах, спортбарах, на информационных стойках в аэропортах и в бизнес-центрах.

Ранее Аршавин раскритиковал систему «осень-весна» после неудачного выступления российских клубов в еврокубках. Он заявил, что необходимо рассмотреть возможность перехода к предыдущему формату, писал NEWS.ru.