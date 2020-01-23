Бывший нападающий сборной России по футболу и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин станет приглашённым редактором первого номера нового печатного издания «РБ-Спорт».
Журнал выйдет в печать в феврале 2020 года. Издание будет распространяться бесплатно в популярных ресторанах, спортбарах, на информационных стойках в аэропортах и в бизнес-центрах.
Ранее Аршавин раскритиковал систему «осень-весна» после неудачного выступления российских клубов в еврокубках. Он заявил, что необходимо рассмотреть возможность перехода к предыдущему формату, писал NEWS.ru.
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