Андрей Аршавин стал редактором журнала

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Бывший футболист сборной России, экс-игрок «Зенита» (Санкт-Петербург) и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин выступил в качестве приглашённого редактора первого выпуска печатного журнала «РБ Спорт».

Как сообщила руководитель информационно-аналитического портала «Рейтинг Букмекеров» Светлана Ушакова, планируется и дальше приглашать в качестве редакторов известных спортсменов и тренеров. В журнале опубликованы эксклюзивные интервью главного тренера футбольного клуба «Ростов» Валерия Карпина, спортивного директора, руководителя департамента сборных команд РФС Андрея Лексакова и телекомментатора Нобеля Арустамяна, обзорные статьи о спортивном маркетинге будущего, спонсорстве в букмекерской отрасли, героях спорта 2020 года, подробный гид по ТВ- и интернет-трансляциям и многое другое.

Издание будет распространяться бесплатно в популярных ресторанах, фитнес-клубах, отелях, на информационных стойках крупнейших бизнес-центров.

Как собщалось, торжественная церемония вручения наград III Международной премии в области спорта и букмекерства (Премия РБ) состоится в марте 2021 года. Определился лонг-лист в номинациях «Спортсмен года» и «Лучший спортивный журналист года». В лонг-лист номинации «Лучший спортивный журналист» вошёл спортивный обозреватель (биатлон, боевые единоборства) NEWS.ru Александр Круглов.

Кроме того, по итогам голосования за звание «Лучшего спортивного журналиста 2020 года» по версии издания «Плеймейкер» в ТОП-50 лучших вошли корреспонденты федерального информационного портала NEWS.ru Александр Круглов и Анастасия Савина.