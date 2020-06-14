Андрей Аршавин с 1 августа будет работать в «Зените»

https://static.news.ru/photo/1b92b164-ae65-11ea-a974-fa163e074e61_660.jpg Андрей Аршавин Фото: ФК «Зенит»/vk.com

Бывший полузащитник футбольного клуба «Зенит» и сборной России Андрей Аршавин с августа начнёт работать в петербургской команде..

С 1 августа Андрей Аршавин войдёт в структуру «Зенита». Клуб только что расстался с Вячеславом Малафеевым, но хочет приглашать своих легенд и дальше, — написал комментатор Нобель Арустамян в своём Telegram-канале.

Он отметил, что спортивный директор Хавьер Рибалта предложил сделать Аршавина своим заместителем.

NEWS.ru сообщал, что бывший вратарь и заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев объявил об уходе из петербургского клуба, в котором провёл 25 лет. Он поблагодарил руководство команды, коллег, футболистов и болельщиков.

Ранее футбольный клуб «Зенит» сообщил, что Андрей Аршавин вышел на работу курьером. Как писал NEWS.ru, он доставляет продукты пожилым и маломобильным болельщикам клуба.