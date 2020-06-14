Андрей Аршавин с 1 августа будет работать в «Зените»

Бывший полузащитник футбольного клуба «Зенит» и сборной России Андрей Аршавин с августа начнёт работать в петербургской команде..
С 1 августа Андрей Аршавин войдёт в структуру «Зенита». Клуб только что расстался с Вячеславом Малафеевым, но хочет приглашать своих легенд и дальше, — написал комментатор Нобель Арустамян в своём Telegram-канале.
Он отметил, что спортивный директор Хавьер Рибалта предложил сделать Аршавина своим заместителем.
NEWS.ru сообщал, что бывший вратарь и заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев объявил об уходе из петербургского клуба, в котором провёл 25 лет. Он поблагодарил руководство команды, коллег, футболистов и болельщиков.
Ранее футбольный клуб «Зенит» сообщил, что Андрей Аршавин вышел на работу курьером. Как писал NEWS.ru, он доставляет продукты пожилым и маломобильным болельщикам клуба.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен