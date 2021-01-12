«Андерлехт» заинтересовался украинским нападающим Кухаревичем

https://static.news.ru/photo/cbe6c40e-54cf-11eb-8840-fa163e074e61_660.jpg Николай Кухаревич Фото: РУХ Львів. Офіційна сторінка/facebook.com

Украинский нападающий «Руха» Николай Кухаревич может перейти в «Андерлехт».

Согласно последней информации, переговорный процесс между клубами уже находится в продвинутой стадии. Вполне возможно, что вопрос трансфера футболиста будет решён уже на этой неделе, передаёт портал Meta-ratings.com.ua.

Также известно, что у Кухаревича есть ещё несколько предложений о переходе от зарубежных команд. Кто конкретно предлагает футболисту трансфер — не уточняется.

Ранее NEWS.ru писал, что «Манчестер Юнайтед» хочет приобрести центрального полузащитника «Бреста» Ромена Февра. Футбольный клуб серьёзно рассматривает игрока как более дешёвую альтернативу Джейдону Санчо из «Боруссии». При этом за Февра также готов бороться и французский ПСЖ. 22-летний игрок представляет особый интерес для футбольного клуба.

Известно, что Февр пришёл в «Брест» летом 2020 года. Переход игрока обошёлся в €400 тысяч. В настоящее время стоимость футболиста оценивают в €8 млн.