«Андерлехт» возобновит тренировки футболистов на базе

https://static.news.ru/photo/82187428-7cb5-11ea-addb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бельгийский футбольный клуб «Андерлехт» возобновит тренировки игроков на базе. Об этом сообщил пресс-секретарь команды Дэвид Стеген.

Он заверил, что такое решение от имени футболистов с руководством согласовал капитан коллектива Венсан Компани. Обязательное условие — соблюдений необходимых правил гигиены. Спортсменов обяжут соблюдать социальную дистанцию, а всё оборудование будут дезинфицировать до и после каждой тренировки, передаёт РБК-спорт со ссылкой на Tuttomercatoweb.

Всё полностью добровольно: те, кто не считают ситуацию достаточно безопасной, смогут продолжать заниматься дома, — заверил Стеген.

2 апреля организаторы чемпионата Бельгии Pro League заявили о невозможности продолжать турнир из-за пандемии коронавирусной инфекции. Окончательное решение должно быть принято 15 апреля на Генеральной ассамблее с участием всех клубов.

Между тем, как писал NEWS.ru, президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин предупредил, что в случае досрочного завершения национального первенства бельгийским клубам грозит исключение из Лиги чемпионов и Лиги Европы.