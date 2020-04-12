«Андерлехт» возобновит тренировки футболистов на базе

Бельгийский футбольный клуб «Андерлехт» возобновит тренировки игроков на базе. Об этом сообщил пресс-секретарь команды Дэвид Стеген.
Он заверил, что такое решение от имени футболистов с руководством согласовал капитан коллектива Венсан Компани. Обязательное условие — соблюдений необходимых правил гигиены. Спортсменов обяжут соблюдать социальную дистанцию, а всё оборудование будут дезинфицировать до и после каждой тренировки,
Всё полностью добровольно: те, кто не считают ситуацию достаточно безопасной, смогут продолжать заниматься дома, — заверил Стеген.
2 апреля организаторы чемпионата Бельгии Pro League заявили о невозможности продолжать турнир из-за пандемии коронавирусной инфекции. Окончательное решение должно быть принято 15 апреля на Генеральной ассамблее с участием всех клубов.
Между тем, как писал NEWS.ru, президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин предупредил, что в случае досрочного завершения национального первенства бельгийским клубам грозит исключение из Лиги чемпионов и Лиги Европы.
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