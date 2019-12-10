Фото: Cafaro/Lapresse.Cafaro/Lapresse/Global Look Press

Первый игровой день заключительного, шестого тура группового этапа Лиги чемпионов стал последним в нынешнем розыгрыше самого престижного еврокубка для двух грандов — итальянского «Интера» и голландского «Аякса».

Миланский «Интер» в группе F после пяти туров имел равное количество очков с немецкой «Боруссией» из Дортмунда, но, на своё несчастье, в заключительном поединке встречался — пусть и на своём...