Футбольный клуб «Наполи» объявил об отставке главного тренера Карло Анчелотти через несколько часов после победы над «Генком» (4:0) в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов.
60-летний тренер вывел итальянцев в плей-офф Лиги чемпионов, однако в Серии А «Наполи» занимает седьмое место после 15 туров.
Взаимное уважение между клубом, президентом Аурелио Де Лаурентисом и Карло Анчелотти остаются неизменными, — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Анчелотти возглавил Наполи в мае 2018 года, сменив Маурицио Сарри. В прошлом сезоне «Наполи» завоевал серебряные медали Серии А.
Ранее сообщалось, что президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис оштрафует игроков команды на €2,5 млн, писал NEWS.ru.
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