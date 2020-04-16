Amazon намерена приобрести права на название стадиона «Тоттенхэма»

https://static.news.ru/photo/28987b9a-7fb3-11ea-a5cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patrick Pleul/Global Look Press

Американская компания Amazon, лидер на рынке платформ электронной коммерции, может стать обладателем прав на название стадиона лондонского футбольного клуба «Тоттенхэм».

Как пишет издание Daily Mail, компания уже проявила интерес к партнёрству, однако в приобретении стадиона также заинтересована Nike.

Президент клуба Даниел Леви планирует заключить рекордную сделку и рассчитывает получить за продажу прав около €29 млн за сезон на срок более 10 лет.

Amazon в течение сезона снимала с «Тоттенхэмом» документальный фильм «Всё или ничего».

В Английской премьер-лиге «шпоры» в 29 турах набрали 41 очко и занимают 8-е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что глава корпорации Amazon Джефф Безос за один день увеличил свой капитал на $6,4 млрд. Причиной стало рекордное подорожание акций компании на Нью-Йоркской фондовой бирже, писал NEWS.ru.