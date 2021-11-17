Алжир обвинил Буркина-Фасо в применении чёрной магии в матче отбора ЧМ-2022

Сборная Алжира обвинила команду Буркина-Фасо в применении чёрной магии перед матчем отбора на чемпионат мира 2022 года. Команды закончили матч со счётом 2:2. Представители Алжира считают, что их соперники вызвали шамана для снятия заклинания. Эту информацию сообщает журналист Валид Зиани на своей странице в Twitter.

Сейчас 2021 год. Алжир обвинил Буркина-Фасо в применении чёрной магии на поле стадиона «Мустафа Чакер» в Блиде. Они привели экзорциста, чтобы снять заклинание. Добро пожаловать в Африку, — написал Зиани.

Матч между сборными Алжира и Буркина-Фасо состоялся 16 ноября. По итогам второго этапа квалификации Алжир занял первое место в группе A, набрав 14 очков. Сборная Буркина-Фасо завершила отборочный турнир на втором месте с 12 очками.

Ранее сообщалось, что сборная Украины по футболу обыграла команду Боснии и Герцеговины на выезде со счётом 2:0 и вышла в стыковые матчи за право сыграть на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре. Встреча прошла в городе Зеница. Мячи забили Александр Зинченко на 59-й минуте и Артём Довбык на 79-й. Таким образом, подопечные Александра Петракова набрали 12 очков в отборочной группе и заняли в ней второе место. На первом — Франция с 18 баллами, на третьем — Финляндия с 11. В ходе игры украинские болельщики вывесили перевёрнутый российских флаг, который боснийцы, предполагается, восприняли как сербский. В результате боснийцы прорвались на украинский сектор и устроили потасовку.