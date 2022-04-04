Алексей Мишин объяснил, почему в Петербурге нельзя не болеть за «Зенит»

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Бывший футболист «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива» бразилец Ари заявил, что США спровоцировали напряжённую обстановку в мире, сообщает «РБ Спорт». Он отметил, что уважает президента России Владимира Путина и считает, что он всегда действовал в интересах своей страны.

Я думаю, всё начали США. Российский президент всегда делал всё лучшее для России, я его очень уважаю, — заявил Ари. В 2018 году Ари получил российский паспорт. За сборную РФ...