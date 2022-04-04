Алексей Мишин объяснил, почему в Петербурге нельзя не болеть за «Зенит»
Тренер Мишин: не болеть за «Зенит» в Санкт-Петербурге — это дурной тон
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
19:50, 04 апреля 2022
Алексей МишинФото: Dmitry Golubovich/Global Look Press
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин в эфире «Радио Зенит» заявил, что не болеть за «Зенит» в Санкт-Петербурге — это дурной тон. Также специалист сравнил футбол с искусством, а игроков назвал артистами.
Не болеть за «Зенит» в Санкт-Петербурге — это просто дурной тон. Это то же самое, что не любить реку Неву. Недавно я был со своим внуком на матче на новой арене, и, конечно, изумительное зрелище: многоходовки, передачи, калейдоскоп, меняющийся непрерывно. Это не только спортивное зрелище, на зелёном поле футболки различного цвета, это же 22 артиста: у них и батманы, и тандю, и плие, — заявил Мишин.
Ранее сообщалось, что спортивный журналист Дмитрий Губерниев заявил, что если сравнивать средние рейтинги внимания и любви, то биатлон и фигурное катание превосходят футбол и хоккей, сообщает Sport24. Журналист допустил, что это может быть связано с комментаторами.