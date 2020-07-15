Алексей Миранчук прокомментировал слухи о переходе в европейские клубы

https://static.news.ru/photo/860db088-c68f-11ea-8b6a-fa163e074e61_660.jpg Алексей Миранчук Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Алексей Миранчук прокомментировал информацию о том, что он отказывается от предложений от клубов из Англии и Италии.

Такие слухи вызывают смех. Я просто говорю свои желания, о том, что хотел бы. Конечно, у каждого ребенка есть свои мечты, я хотел бы играть за границей. Получается, что я сам себе противоречу, говоря, якобы, что туда и туда не поеду играть, — сказал Миранчук в интервью телеканалу «Россия 24».

Миранчук выступает за «Локомотив» с 2013 года. В составе «железнодорожников» он становился чемпионом России и трижды — обладателем Кубка России.

Ранее NEWS.ru сообщал, что полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука признали лучшим футболистом в РПЛ по итогам июня. Его кандидатуру единогласно поддержали эксперты основного телевещателя, представители РПЛ и болельщики. В голосовании болельщиков, которое прошло на официальной странице лиги во «ВКонтакте», за форварда отдали 44,1% голосов.