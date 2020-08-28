Алексей Миранчук: «настало время пойти за мечтой»

https://static.news.ru/photo/1ba5f41c-ead9-11ea-9e4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук, подписавший контракт с клубом итальянской Серии А «Аталанта» (Бергамо), после окончания матча шестого тура чемпионата Российской премьер-лиги с петербургским «Зенитом» (0:0) обратился к болельщикам «железнодорожников».

Вместе с вами я стал профессиональным футболистом, мужчиной, — сказал Миранчук. — Мы выиграли все трофеи, всё, что возможно. И сейчас от всей души хочу поблагодарить вас за те прекрасные моменты, которые мы пережили вместе. Но сейчас настало время пойти за мечтой. Я принимаю этот вызов, потому что знаю, что вы всегда со мной, а я всегда играю за вас. Я не прощаюсь с вами! Увидимся! Вперёд, «Локо»! Спасибо!

Алексей Миранчук из-за травмы задней поверхности бедра не смог сыграть в матче с «Зенитом». Контракт 24-летнего полузащитника «железнодорожников» и сборной России с «Аталантой» рассчитан на пять лет и оценивантся в 14,5 млн евро.

Как писал NEWS.ru, «Локомотив» и «Аталанта» пришли к принципиальному соглашению о переходе полузащитника Алексея Миранчука в футбольный клуб из Бергамо. Россиянину осталось только пройти медобследование.