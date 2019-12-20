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Бывший игрок римского футбольного клуба «Лацио» и миланского «Интера» Деян Станкович возглавил сербскую «Црвену Звезду».

Контракт рассчитан на два с половиной года, заработная плата составит €400 тысяч в год, сообщает пресс-служба клуба. Станкович начал свою футбольную карьеру именно в «Црвене Звезде», за которую выступал с...