Российский полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Алексей Миранчук может перейти в английский «Манчестер Юнайтед».
Клуб хочет купить Миранчука за €40 миллионов, сообщает TuttoMercatoWeb.
Также отмечается, что российским футболистом интересуются итальянские «Ювентус», «Милан» и «Лацио».
Ранее СМИ сообщали о том, что московский футбольный клуб «Локомотив» готов продать полузащитников Алексея и Антона Миранчуков в европейские клубы за €25 млн, писал NEWS.ru.
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