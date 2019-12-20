Алексей Миранчук Алексей Миранчук Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Алексей Миранчук может перейти в английский «Манчестер Юнайтед».

Клуб хочет купить Миранчука за €40 миллионов, сообщает TuttoMercatoWeb.

Также отмечается, что российским футболистом интересуются итальянские «Ювентус», «Милан» и «Лацио».

Ранее СМИ сообщали о том, что московский футбольный клуб «Локомотив» готов продать полузащитников Алексея и Антона Миранчуков в европейские клубы за €25 млн, писал NEWS.ru.

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