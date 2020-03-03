Футболисты московского «Локомотива» Антон и Алексей Миранчуки посоветовали больше находиться дома и чаще мыть руки, чтобы избежать заражения коронавирусом.
По мне, больше надо сидеть дома, Если куда-то выходишь, то постоянно надо мыть руки, —
цитируетАнтона Миранчука РИА Новости.
Алексей Миранчук рассказал, что в «Локомотиве» футболистом не измеряют температуру. Он также отметил, что не представляет, как тяжело играть без зрителей.
Ранее УЕФА официально объявил, что матч 1/16 финала Лиги Европы между итальянским «Интером» и болгарским «Лудогорцем» пройдёт в Милане без зрителей, писал NEWS.ru.
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