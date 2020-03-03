https://static.news.ru/photo/9825fbe4-5d59-11ea-a5e5-fa163e074e61_660.jpg Алексей Миранчук Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Футболисты московского «Локомотива» Антон и Алексей Миранчуки посоветовали больше находиться дома и чаще мыть руки, чтобы избежать заражения коронавирусом.

По мне, больше надо сидеть дома, Если куда-то выходишь, то постоянно надо мыть руки, — цитирует Антона Миранчука РИА Новости.

Алексей Миранчук рассказал, что в «Локомотиве» футболистом не измеряют температуру. Он также отметил, что не представляет, как тяжело играть без зрителей.

Ранее УЕФА официально объявил, что матч 1/16 финала Лиги Европы между итальянским «Интером» и болгарским «Лудогорцем» пройдёт в Милане без зрителей, писал NEWS.ru.