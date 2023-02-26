Александр Мостовой оценил идею провести бой с Валерием Карпиным Александр Мостовой оценил идею провести бой с Валерием Карпиным

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Александр Мостовой

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в интервью NEWS.ru высказался об идее провести боксерский поединок с бывшим партнером по испанской «Сельте», а ныне главным тренером сборной России Валерием Карпиным. Между бывшими одноклубниками случались словесные перепалки в прошлом.

Нет-нет, и не надо предлагать. Наверное, мы от этого откажемся. С Карпиным мы играли вместе за границей. Какое-то время в сборной вместе играли. Поэтому, конечно, нет. Какие бы отношения у нас ни были, а сейчас они не такие, какими были раньше, я откажусь, — сказал Мостовой.

Действующий главный тренер команды Fight Nights в Медиалиге добавил, что если он возьмет перчатки, то многим это не понравится, так как в детстве ему много раз приходилось драться, в том числе и на футбольном поле.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Мостовым читайте на NEWS.ru в понедельник, 27 февраля.