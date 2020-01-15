https://static.news.ru/photo/a97b84fe-37cf-11ea-834c-fa163e074e61_660.jpg Александр Кокорин Фото: fc-zenit.ru

Первый гол футбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга в 2020 году забил Александр Кокорин.

Об этом сообщает официальный Twitter-аккаунт «сине-бело-голубых». Кокорин отличился в двустороннем матче на тренировочных сборах. «Зенит» в настоящий момент готовится ко второму кругу Российской премьер-лиги (РПЛ) в катарской Дохе.

Александр Кокорин забивает первый (и пока единственный) гол в двустороннем матче на «Газпром»-тренировочных сборах pic.twitter.com/9FdIDzVXaL — ФК «Зенит» (@zenit_spb) 15 января 2020 г.

Кокорин в сентябре условно-досрочно освободился из колонии. Его и выступавшего за «Краснодар» полузащитника Павла Мамаева осудили в мае 2019 года по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия). В весенней части сезона-2019/20 Кокорин сможет сыграть за «Зенит» в официальных матчах.

Как передавал NEWS.ru, нидерландский футбольный клуб «Фейеноорд» (Роттердам) пытался взять в аренду Александра Кокорина. Роттердамцев тренирует Дик Адвокат, в 2010–2012 годах бывший у руля сборной России.