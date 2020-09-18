Александр Кержаков станет главным тренером футбольного клуба «Томь»

https://static.news.ru/photo/82ad8eba-fa63-11ea-ba6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: a.kerzhakov11/instagram.com

Бывший футболист Александр Кержаков, забивший больше всех голов в истории российского футбола (233 гола), согласился стать главным тренером клуба «Томь». Об этом журналистам рассказал источник, близкий к окружению коллектива.

Он отметил, что вопрос о назначении 37-летнего старшего тренера юношеской национальной команды решён положительно. Кержаков приступит к работе в «Томи» в середине следующей недели. В настоящее время экс-игрок петербургского «Зенита» решает вопросы, связанные с юношеской сборной. После этого он прилетит в Томск и приступит к выполнению своих новых обязанностей.

Первый матч под руководством Кержакова клуб проведёт 27 сентября против ярославского «Шинника». До его прибытия в Томск обязанности главного тренера будет исполнять Виктор Себелев, — цитирует источник ТАСС.

Как ранее передавал NEWS.ru, главный тренер красноярского футбольного клуба «Енисей» Александр Тарханов подтвердил информацию о скором переходе в болгарский ФК «Славия».

Ранее о том, что Тарханов будет тренировать клуб из Софии, сообщал президент «Славии» Венцеслав Стефанов.