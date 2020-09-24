Александр Кержаков стал во главе «Томи»

Главный тренер юношеской сборной России Александр Кержаков возглавил футбольный клуб «Томь».
Соответствующая фотография опубликована в Instagram футболиста. На ней Кержаков запечатлён на фоне эмблемы клуба.
Как сообщается на официальном сайте клуба, Кержаков подписал контракт до конца сезона.
«Томь» проинформировала 7 сентября о расторжении контракта с главным тренером Василием Баскаковым. Исполняющим обязанности главного тренера стал Виктор Себелев.
«Томь» набрала 3 очка в 11 матчах. Команда занимает предпоследнее, 21-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги.
Ранее NEWS.ru писал, что главный тренер красноярского футбольного клуба «Енисей» Александр Тарханов подтвердил информацию о скором переходе в болгарский ФК «Славия».
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