Александр Кержаков стал во главе «Томи»

https://static.news.ru/photo/ee3b2f32-fe5c-11ea-864e-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/a.kerzhakov11

Главный тренер юношеской сборной России Александр Кержаков возглавил футбольный клуб «Томь».

Соответствующая фотография опубликована в Instagram футболиста. На ней Кержаков запечатлён на фоне эмблемы клуба.

Как сообщается на официальном сайте клуба, Кержаков подписал контракт до конца сезона.

«Томь» проинформировала 7 сентября о расторжении контракта с главным тренером Василием Баскаковым. Исполняющим обязанности главного тренера стал Виктор Себелев.

«Томь» набрала 3 очка в 11 матчах. Команда занимает предпоследнее, 21-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги.

Ранее NEWS.ru писал, что главный тренер красноярского футбольного клуба «Енисей» Александр Тарханов подтвердил информацию о скором переходе в болгарский ФК «Славия».