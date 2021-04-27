Александр Головин сдал положительный тест на коронавирус

https://static.news.ru/photo/b0f1caa2-a75b-11eb-bc1d-96000091f725_660.jpg Александр Головин Фото: asmonaco.com

Полузащитник сборной России и футбольного клуба «Монако» Александр Головин заразился коронавирусом. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам источника, болезнь протекает бессимптомно. На данный момент 24-летний хавбек находится на самоизоляции.

После 34 игр французской лиги «Монако» занимает третье место в турнирной таблице. В активе команды 71 очко. Российский футболист сыграл за монегасков 21 матч. На счету Головина 12 очков (четыре гола и восемь результативных передач). Контракт полузащитника с французским коллективом истекает 30 июня 2024 года.

Футболист перешёл в «Монако» из московского ЦСКА в июле 2018 года. Трансфер руководству монегасков обошёлся в €30 млн.

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