https://static.news.ru/photo/6738ff02-5a90-11ea-8dc4-fa163e074e61_660.jpg Александр Бубнов Фото: Nataliya Kondratenko/Russian Look/Global Look Press

Футбольный эксперт и комментатор Александр Бубнов поделился своим мнением по поводу исхода борьбы за второе место в возобновившемся чемпионате России 2019/20. Он не допускает, что лидирующий в турнире с отрывом в 10 очков петербургский «Зенит» растеряет преимущество.

По его словам, оставшиеся 11 туров — «короткая дистанция, чтобы заставить петербуржцев всерьёз беспокоиться». Об этом сообщает Sportbox.ru.

Что касается борьбы четырёх претендентов на звание вице-чемпиона, то, по словам Бубнова, «Краснодар», ЦСКА, «Ростов» и «Локомотив» имеют «свои козыри и проблемы». Однако никто из них явно не выделяется, второе место может достаться каждому из этих клубов.

Если всё же выбирать кого-то, то пусть это будет «Краснодар» как самая играющая команда. Хотя у южан выбыли основные центральные защитники, а это — серьёзный момент. Вторым назову «Локомотив» за счёт опыта игроков и главного тренера, хотя железнодорожники столкнутся с большими трудностями в атаке, — сказал эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что известный футбольный агент Дмитрий Селюк заявил о «подковёрной революции» в «Локомотиве». По его словам, в клубе много всяких интриг, которые направлены против главного тренера Юрия Сёмина. Их цель — не дать ему работать в полном объёме, чтобы он не мог добиться результата.