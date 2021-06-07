Албанский орёл и борьба за Крым: как в футбол вмешивалась политика

Чемпионат Европы по футболу ещё не начался, а сборная Украины уже отличилась. Местная федерация футбола презентовала форму на турнир с изображением контуров Крыма. Дерзкий и провокационный ход вызвал большой скандал. Но нужно отметить, что экипировка «жёлто-синих» — не единственный случай, когда политика вмешивается в футбол. Не нейтральная Швейцария, опасный Генрих Мхитарян и вечное перетягивание Крыма — NEWS.ru вспоминает политические провокации на поле.

Крым как яблоко раздора

Евромайдан и последовавшие вслед за ним события (главное из них — присоединение Крыма к России) в корне испортили взаимоотношения между двумя соседними государствами на всех уровнях. Так, например, с 2014 года международные футбольные организации разводят сборные России и Украины на всех турнирах. Впрочем, это обстоятельство нисколько не мешает возникновению постоянных провокаций с обеих сторон.

Изображение Крыма на футболках игроков украинской сборной возмутило Москву. Но в 2014 году украинцы были взволнованы тем, что полуостров был нанесён на карту России. Дело было так: Международная федерация футбола (ФИФА) на официальном YouTube-канале опубликовала видеоклип с презентацией эмблемы к чемпионату мира — 2018, который должен был пройти в РФ. Так вот, в ролике была представлена карта России, где нашлось место и полуострову.

Естественно, украинцев возмутил такой жест. Политики и спортивные чиновники призывали юристов разобраться в сложившейся ситуации. Но до разбирательств дело в итоге не дошло. Спустя пару часов представители ФИФА удалили ролик.

На самом чемпионате мира скандалам с украинским подтекстом тоже нашлось место. И это с учётом того, что Украина не отобралась на мундиаль. Тогда отличились хорватские футболисты. После матча со сборной России в 1/4 финала турнира экс-футболисты киевского «Динамо» Домагой Вида и Огнен Вукоевич посвятили победу Украине.

Видео тут же распространилось по Сети и вызвало бурную реакцию, в том числе со стороны официальных лиц. В ФИФА признали подобное поведение неприемлемым, Федерация футбола Хорватии извинилась за действия своих футболистов и выписала дисквалификацию Виде, выкрикнувшему лозунг украинских националистов «Слава Украине!».

Говоря о непростых взаимоотношениях между двумя странами, нельзя не упомянуть украинского футболиста Ярослава Ракицкого. В 2019 году защитник «Шахтёра» перешёл в российский «Зенит», чем вызвал огромное недовольство на родине. Переезд во «вражескую» Россию поставил крест на его выступлениях за национальную команду. Больше за Украину один из лидеров «Зенита» не играл и вскоре завершил карьеру в сборной. Футболист в своём прощальном посте отметил, что потерял место в составе «жёлто-синих» из-за политики, которая стала неотъемлемой частью футбола.

Балканские страсти

Сербия и Албания являются давними непримиримыми соперниками как на международной арене, так и на спортивной. Следовательно, любое пересечение этих двух сторон обречено на конфликт. Так произошло и в 2014 году на отборочном матче к Евро-2016.

Игра между сборными Сербии и Албании в Белграде не была доиграна. Повод для такого решения был серьёзным: в конце первого тайма над полем появился мультикоптер, к которому был привязан баннер с изображением карты Великой Албании и фотографиями албанских политических деятелей. Сербских защитник Стефан Митрович сорвал баннер, и понеслось: футболисты обеих команд устроили массовую потасовку, к ним присоединились и болельщики. В итоге обе стороны были жестоко наказаны. Албании присудили техническое поражение. У Сербии тоже забрали три очка и заставили выступать при пустых трибунах на отборе.

Более свежий конфликт с участием двух непримиримых стран произошёл на последнем чемпионате мира (да, Россия за один месяц собрала всевозможные политические провокации на турнире).

Игроки сборной Швейцарии Джердан Шакири и Гранит Джака отпраздновали забитые голы в ворота команды Сербии жестом, который символизирует орла на флаге Албании. Казалось бы, причём здесь нейтральная Швейцария и Албания? Как они могут быть связаны? А вот так: оба футболиста, представляющие швейцарскую сборную, по происхождению косовские албанцы. И об этом они решили напомнить всем на чемпионате мира в России.

Естественно, сербы были очень возмущены и сочли действия футболистов провокацией. В итоге даже ФИФА пришлось проводить расследование по делу, после которого каждому футболисту были выписаны денежные штрафы. Легко отделались!

Безопасности ради

Последствия конфликта между Азербайджаном и Арменией пришлось испытать на себе лондонскому «Арсеналу». Да-да, именно так. В финальном матче Лиги Европы между командами «Челси» и «Арсенал» не смог принять участие футболист «канониров» Генрих Мхитарян по политическим причинам.

Дело в том, что решающий поединок проходил в Баку. Чтобы не создавать проблем для себя и команды, футболист армянского происхождения отказался от визита в столицу Азербайджана.

«Навальный футбол»

Леонид Слуцкий Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press

Во время матча группового этапа между сборными Германии и Мексики на чемпионате мира по футболу 2018 года произошёл интересный случай с участием российского тренера Леонида Слуцкого.

Нынешний наставник «Рубина» комментировал ту встречу с журналистом Кириллом Дементьевым на Первом канале. Немцы к перерыву уступали со счётом 0:1, и Дементьев предположил, что во втором тайме они будут играть в «навальный футбол», чтобы исправить ситуацию. На что Слуцкий, обладающий прекрасным чувством юмора, ответил: «Навальный играет в футбол? Интересно было бы глянуть».

Руководство канала (и явно не только оно) юмор тренера не оценило. Вскоре в прессе появилась информация, что Слуцкий не сможет в дальнейшем комментировать матчи домашнего турнира. Официальной причиной такого решения назвали необходимость наставника вернуться в Голландию для проведения тренировок (тогда он возглавлял «Витесс»). Возможно, это так. Но стечение обстоятельств намекало на иной мотив руководства Первого канала.

Впрочем, всё это было уже в относительно далёком 2018-м. Сейчас Слуцкий снова на Первом канале комментирует контрольные матчи сборной. И на Евро-2020 мы его тоже услышим. Если тренер, конечно, снова не надумает несмешно шутить. Сейчас на слово «навальный» (с большой или маленькой буквы) реакция может быть острее, чем три года назад.