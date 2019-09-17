Жена футболиста Павла Мамаева опубликовала в Instagram первое после его освобождения совместное фото с мужем.
Футболисты Павел Мамаев, Александр и Кирилл Кокорины были осуждены за драки в центре Москвы. Кокориным дали по полтора месяца колонии, Мамаеву — год и пять месяцев. 17 сентября их выпустили из исправительной колонии в Белгородской области по условно-досрочному освобождению (УДО).
Ранее News.ru писал о том, что известную журналистку и продюсера спортивного телеканала «Матч ТВ» Тину Канделаки удивило множество возмущений по поводу контракта освобождённого футболиста Александра Кокорина с «Зенитом». Она считает, что эпоха репрессий уже прошла, а ребятам надо дать второй шанс.