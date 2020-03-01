https://static.news.ru/photo/54065418-5bec-11ea-af5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: alana_mamaeva/instagram.com

Алана Мамаева заявила, что арест и 11 месяцев в заключении сделали полузащитника «Ростова» Павла Мамаева лучшим человеком и фактически спасли супругов от развода.

Девушка призналась, что хотела уйти от футболиста после измены. Пока Мамаев сидел в СИЗО и колонии за нападение на чиновника Дениса Пака вместе с игроком «Зенита» Александром Кокориным, супруга записала все претензии и обиды.

По словам Мамаевой, вернувшийся на волю футболист выслушал, чем недовольна супруга, и признал неправоту. Мамаев стал спокойным и уравновешенным.

Он стал лучше. Больше не ругается матом. Он думает о своей жизни, что делал раньше неправильно. Я рада, что он там был. Если бы он туда не попал, то наша семья развалилась бы, — цитирует Мамаеву издание Teleprogramma.pro.

Как писал NEWS.ru, в конце января Мамаев забил первый после освобождения гол за «Ростов», поразив ворота «Риги».