Бывший полузащитник московских клубов «Динамо» и «Локомотив» Алан Гатагов в эксклюзивном интервью News.ru рассказал о первых впечатлениях от нового стадиона «бело-голубых», а также добавил, что подопечные Дмитрия Хохлова по составу должны находиться в пятерке Российской премьер-лиги (РПЛ).

— Как вам обновлённый стадион «Динамо»?

— Просто невероятная арена, я здесь впервые. Инфраструктура сумасшедшая. Прошёлся по стадиону и понял, что это весомая заявка на еврокубки. Рано или поздно «Динамо» будет играть в Лиге чемпионов, принимая соперников на своей арене. Мы все на это надеемся.

— Если вспомнить какой стадион тут был раньше, то могли предполагать, что на его месте появится такой большой и современный комплекс, где уживутся футбол с хоккеем?

— Даже близко не мог такого представить. Думал, что будет обычная реконструкция и арена будет примерно в том же стиле, что и была. То, что в итоге получилось — это очень круто. Большое спасибо, что теперь мы можем наслаждаться таким спортивным сооружением. Очень хочется, чтобы и «Динамо» нас радовало своими результатами. Было в тройке, например, попало в еврокубки.

стадион Динамо Сергей Булкин/News.ru

— Чего не хватает «бело-голубым», чтобы стать заметной боевой единицей в чемпионате? На усиление потратили значительные средства.

— Сложно говорить. У нас сейчас такой чемпионат, где аутсайдер спокойно может отобрать очки у лидера, ведущие клубы не всегда могут похвастаться стабильностью. Время — вот что нужно, чтобы выйти на новый уровень. Всё вроде бы есть, но чего-то, соглашусь, не хватает. По подбору игроков «Динамо» явно претендует на высокие места. Надеюсь, что «бело-голубых» скоро прорвёт. Просто пока так.

— Сколько может потребоваться времени на перестройку? ЦСКА ведь был в аналогичной ситуации год назад, когда пришлось перестраивать большую часть команды. Но «красно-синие» заиграли практически сразу же. «Динамо» же прилично буксует и имеет большие проблемы с реализацией моментов.

— ЦСКА всегда обращает внимание на молодых футболистов, и эта ставка себя оправдывает. Они обыгрывали в прошлом сезоне «Реал» в Лиге чемпионов, даже дважды сделали это. Это очень хороший показатель. У «армейцев» очень хорошо работает селекция, а у «Динамо».... Я даже не знаю, чего ещё нужно, чтобы появился результат. Может быть времени надо больше, может быть везения. Повторюсь, «бело-голубые» по подбору игроков тянут минимум на пятерку.

— Болельщики команды потихонечку начинают выходить из себя, ожидания пока явно не оправдываются. Обоснованы ли их требования?

— Конечно. «Динамо» должно быть в лидерах. Сегодняшняя позиция в турнирной таблице — она несправедлива и не соответствует амбициям коллектива.

Дмитрий Хохолов Сергей Лантюхов/News.ru

— Большая критика льётся на главного тренера — Дмитрия Хохлова. Уже какой тур фанаты требуют его отставки. Надо дать специалисту ещё поработать или пойти на перемены?

— Есть руководители, им в этом плане виднее. Со стороны болельщиков всегда будет давление, им хочется, чтобы были результаты. Если Дмитрий Валерьевич будет выигрывать, то никакие вопросы об отставке подниматься не будут. Он хороший тренер, провёл великолепную игровую карьеру. Он часть «Динамо» и очень переживает из-за того, что пока нет высоких результатов. Он больше, чем мы все с вами хочет, чтобы «бело-голубые» добивались поставленных целей. Вероятно, что пока сыгранности и понимания не хватает. Надо верить всегда в хорошее.

— В «Динамо» у вас какие-то друзья остались?

— Очень много ребят. Шунин, Панченко, Рыков, Морозов, Лещук. Со многими я пересекался на поле, а теперь они выступают за «Динамо». Тот же Паршивлюк. Да я и с Хохловым ещё играл. Поэтому буду переживать за «бело-голубых», они сейчас в трудном положении. Но, кстати, в «Сочи» есть большая частичка «бело-голубых»: Кристиан Нобоа, Никита Калугин, Евгений Фролов. Плюс тренерский штаб: Александр Точилин, Роман Березовский. У них в игре с «Динамо» была большая мотивация, чтобы себя проявить.