Немецкий футболист Эрик Биригитти погиб во время отпуска в Австралии. Его тело, объеденное акулами, было обнаружено на побережье неподалёку от города Эсперанс (штат Западная Австралия).
Биригитти вместе с друзьями гулял по скалистому берегу, поскользнулся на камнях и упал в воду. Товарищи не смогли вытащить футболиста на берег из-за сильного течения, которое унесло его в океан, сообщает Daily Mail.
Через некоторое время спасатели нашли тело футболиста, а также останки ещё одного мужчины, который подвергся нападению акул во время занятий дайвингом.
Биригитти выступал за американскую студенческую сборную «Гастинг Бронкос».
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