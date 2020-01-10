https://static.news.ru/photo/2abcec3a-3468-11ea-ab3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Norbert Probst/imageBROKER.com/Global Look Press

Немецкий футболист Эрик Биригитти погиб во время отпуска в Австралии. Его тело, объеденное акулами, было обнаружено на побережье неподалёку от города Эсперанс (штат Западная Австралия).

Биригитти вместе с друзьями гулял по скалистому берегу, поскользнулся на камнях и упал в воду. Товарищи не смогли вытащить футболиста на берег из-за сильного течения, которое унесло его в океан, сообщает Daily Mail.

Через некоторое время спасатели нашли тело футболиста, а также останки ещё одного мужчины, который подвергся нападению акул во время занятий дайвингом.

Биригитти выступал за американскую студенческую сборную «Гастинг Бронкос».

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