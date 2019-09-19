https://static.news.ru/photo/ba9a5280-dadf-11e9-abd4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Народный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов заявил, что он не верил в победу «железнодорожников» над «Байером» (2:1) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Думаю, никто не ожидал, что мы отберём у «Байера» три очка в гостях. Я, по крайней мере, точно в это не верил, — приводит слова актёра « Советский спорт ».

Кроме того, Баринов отметил сейв вратаря Маринато Гильерме в конце второго тайма.

Сумасшедший сейв, даже не вспомню, когда такое было. Наверное, когда Лев Яшин за сборную мира против англичан играл. Гильерме своим спасением напомнил мне о том матче, — сказал он.

Голкипер сборной России Гильерме стал лауреатом приза «Вратарь года» имени Льва Яшина по итогам сезона-2018/19, писал News.ru.