Народный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов заявил, что он не верил в победу «железнодорожников» над «Байером» (2:1) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Думаю, никто не ожидал, что мы отберём у «Байера» три очка в гостях. Я, по крайней мере, точно в это не верил, — приводит слова актёра «
Советский спорт».
Кроме того, Баринов отметил сейв вратаря Маринато Гильерме в конце второго тайма.
Сумасшедший сейв, даже не вспомню, когда такое было. Наверное, когда Лев Яшин за сборную мира против англичан играл. Гильерме своим спасением напомнил мне о том матче, — сказал он.
Огненный сейв голкипера— Сборная России (@TeamRussia)
@TeamRussiaГилерме на последних минутах матча @ChampionsLeague @fclokomotivvs @bayer04fussball pic.twitter.com/ZJsz8TAimY September 19, 2019
Голкипер сборной России Гильерме стал лауреатом приза «Вратарь года» имени Льва Яшина по итогам сезона-2018/19, писал News.ru.