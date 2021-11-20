Акинфеев вышел на поле в 500-м матче в чемпионате России

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев появился на поле в 500-м матче в рамках чемпионата России по футболу. Данной отметки он достиг в игре 15-го тура РПЛ сезона-2021/22 с подмосковными «Химками». При этом в общей сложности для бывшего голкипера национальной команды эта встреча стала 800-й в карьере.

35-летний Акинфеев оказался в стартовом составе ЦСКА на домашний матч с «Химками» в РПЛ. После первого тайма счёт во встрече по-прежнему не открыт — 0:0. С 15-й минуты подопечные Алексея Березуцкого играют в меньшинстве — красную карточку за фол в штрафной получил Бруно Фукс. Однако Кемаль Адеми не смог реализовать 11-метровый.

Акинфеев является рекордсменом РПЛ по числу проведённых матчей в чемпионате. Второе место занимает его бывший партнёр по ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич (489).

Помимо 500 матчей за ЦСКА в чемпионате России, Акинфеев провёл ещё 189 встреч за армейцев в других турнирах, а также 111 раз появлялся на поле в футболке национальной команды.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА, в общей сложности находясь в системе клуба с 1991 года. В составе взрослой команды он шесть раз становился чемпионом и обладателем Кубка России, семь раз завоёвывал Суперкубок страны. В сезоне-2004/05 помог армейцам выиграть Кубок УЕФА.

Ранее сообщалось, что защитник московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия получил награду футбольного «Джентльмена года» по версии медиагруппы KP.RU, которая вручается с 1994 года. В голосовании он опередил защитника ЦСКА Игоря Дивеева и голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова.