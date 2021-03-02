https://static.news.ru/photo/95032c38-7b86-11eb-9c5f-96000091f725_660.jpg Игорь Акинфеев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Капитан московского ЦСКА, бывший вратарь сборной России Игорь Акинфеев в третий раз стал отцом. У него родилась дочка.

Поздравляем нашего капитана Игоря Акинфеева, который в третий раз стал отцом! Жена Катя и дочка чувствуют себя хорошо, — говорится в Twitter ЦСКА.

Это третий ребёнок в семье. 17 мая 2014 года у пары родился сын Даниил, а 4 сентября 2015 года — дочь Евангелина.

Ранее Акинфеева признали самым преданным действующим футболистом в мире по версии Sport Bible. Рейтинг составлялся из спортсменов, выступающих в десяти ведущих футбольных чемпионатах. Акинфеев играет за ЦСКА уже 17 лет и восемь месяцев.

Как писал NEWS.ru, Акинфеев помог осуществить мечту мальчика из Нового Уренгоя. Адам Гедугов очень хотел пообщаться с кем-то из известных футболистов, и такая возможность у него появилась.

Юный болельщик признался, что очень любит футбол. И хотя непосредственно беседу мальчика с игроком организовать не удалось, даже видеообращение от Акинфеева стало для него настоящим подарком.