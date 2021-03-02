Акинфеев в третий раз стал отцом

Это третий ребёнок в семье. 17 мая 2014 года у пары родился сын Даниил, а 4 сентября 2015 года — дочь Евангелина.
Ранее Акинфеева признали самым преданным действующим футболистом в мире по версии Sport Bible. Рейтинг составлялся из спортсменов, выступающих в десяти ведущих футбольных чемпионатах. Акинфеев играет за ЦСКА уже 17 лет и восемь месяцев.
Как писал NEWS.ru, Акинфеев помог осуществить мечту мальчика из Нового Уренгоя. Адам Гедугов очень хотел пообщаться с кем-то из известных футболистов, и такая возможность у него появилась.
Юный болельщик признался, что очень любит футбол. И хотя непосредственно беседу мальчика с игроком организовать не удалось, даже видеообращение от Акинфеева стало для него настоящим подарком.
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