Акинфеев рассказал, кого считает «будущим» российского футбола

Вратарь московского клуба ЦСКА Игорь Акинфеев назвал имена футболистов, которых считает «будущим» российского футбола. Это Александр Максименко и Матвей Сафонов. Своё мнение он высказал в интервью для телеканала «Россия 24».

Тут секретов нет, что Саша Максименко и Матвей Сафонов, пусть никто не обижается, это наше будущее. Но этому будущему надо помогать, чтобы они раскрывали свои таланты. У Матвея ещё всё впереди, — признался Акинфеев.

Речь идёт о вратаре «Краснодара» Матвее Сафонове и голкипере московского «Спартака» Александре Максименко. Сафонов уже успел показать себя в составе сборной России: он дебютировал в товарищеском матче против Польши (1:1) в 2021 году, а на ЧМ-2020 защищал российские ворота в матчах с Финляндией (1:0) и Данией (1:4). Максименко пока не выступал в составе национальной команды, на чемпионате России 2021–2022 он пропустил шесть голов в шести матчах.

Ранее Акинфеев объяснил своё нежелание выступать в составе сборной России по футболу.