Акинфеев рассказал, как поддерживает форму во время самоизоляции

https://static.news.ru/photo/9d093f6a-7d55-11ea-880a-fa163e074e61_660.jpg Игорь Акинфеев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Голкипер футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, как поддерживает форму в условиях самоизоляции.

Есть коврик: упражнения на пресс, стабилизация. Плюс есть парк, народа мало, поэтому стараюсь бегать. Дома заниматься — адок, выхожу на улицу, — сказал Акинфеев в интервью пресс-службе клуба.

Кроме того, 34-летний вратарь добавил, что ему не хватает дополнительных нагрузок и тренажёрного зала. В своём доме футболист не держит тренажёров.

Не задавался этой целью. Если бы был пухлым и толстым, то задумался бы. А я не хочу захламлять свой дом, — добавил он.

В составе «армейского» коллектива Акинфеев шесть раз становился чемпионом России, столько же выигрывал Кубок страны, семь раз — Суперкубок России. Также является обладателем Кубка Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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