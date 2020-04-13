Акинфеев рассказал, как поддерживает форму во время самоизоляции

Голкипер футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, как поддерживает форму в условиях самоизоляции.
Есть коврик: упражнения на пресс, стабилизация. Плюс есть парк, народа мало, поэтому стараюсь бегать. Дома заниматься — адок, выхожу на улицу, — сказал Акинфеев в интервью пресс-службе клуба.
Кроме того, 34-летний вратарь добавил, что ему не хватает дополнительных нагрузок и тренажёрного зала. В своём доме футболист не держит тренажёров.
Не задавался этой целью. Если бы был пухлым и толстым, то задумался бы. А я не хочу захламлять свой дом, — добавил он.
В составе «армейского» коллектива Акинфеев шесть раз становился чемпионом России, столько же выигрывал Кубок страны, семь раз — Суперкубок России. Также является обладателем Кубка Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
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