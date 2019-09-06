https://static.news.ru/photo/5c873b3c-d197-11e9-937f-fa163e074e61_660.jpg Игорь Акинфеев Фото: Сергей Булкин/News.ru

Бывший вратарь российской сборной, капитан футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев сравнил два поколения футболистов национальной команды РФ.

Как передаёт РИА Новости , Акинфеев заявил, что бесспорно «поколение Аршавина и Павлюченко» сильнее нынешнего. Голкипер таким образом обозначил состав сборной России, выигравший бронзовые медали Евро-2008. Сам Акинфеев также был участником того турнира вместе с упомянутыми Андреем Аршавиным и Романом Павлюченко.

Но думаю, после чемпионата мира наша сборная возрождается, и матч с Шотландией показал, что команда у нас есть, мы все болеем за неё и переживаем, — добавил вратарь.

Сборная России обыграла Шотландию 2:1 в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года 6 сентября, сообщал News.ru. Победа российской команды оказалась волевой — первыми забили шотландцы и россиянам пришлось отыгрываться по ходу встречи.