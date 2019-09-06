Бывший вратарь российской сборной, капитан футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев сравнил два поколения футболистов национальной команды РФ.
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Но думаю, после чемпионата мира наша сборная возрождается, и матч с Шотландией показал, что команда у нас есть, мы все болеем за неё и переживаем, — добавил вратарь.
Сборная России обыграла Шотландию 2:1 в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года 6 сентября, сообщал News.ru. Победа российской команды оказалась волевой — первыми забили шотландцы и россиянам пришлось отыгрываться по ходу встречи.