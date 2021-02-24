Акинфеев попал в список лучших вратарей мира тридцатилетия

https://static.news.ru/photo/8aa3b0c4-76e9-11eb-acb8-96000091f725_660.jpg Игорь Акинфеев Фото: АГН Москва/Global Look Press

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала итальянца Джанлуиджи Буффона лучшим вратарём за всё время существования организации (с 1987 года). В топ-48 попали два российских голкипера.

Так, бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев оказался на 37-й строчке рейтинга, а представляющий ЦСКА Игорь Акинфеев — на предпоследней, 47-й, сообщается на сайте федерации.

В IFFHS составляли список тридцатилетия, используя итоги своих ежегодных рейтингов. Буффон одержал безоговорочную победу. В тройке лучших вратарей вместе с ним оказались уже завершившие карьеру бывший голкипер сборной Испании и «Реала» Икер Касильяс, а также Петр Чех, известный по выступлениям за «Челси» и «Арсенал».

Ранее NEWS.ru сообщал, что вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева признали самым преданным действующим футболистом в мире по версии Sport Bible. Рейтинг составлялся из спортсменов, выступающих в десяти ведущих футбольных чемпионатах. Акинфеев играет за ЦСКА уже 17 лет и восемь месяцев. На второй строчке в списке — нападающий «Барселоны» Лионель Месси, выступающий за каталонский клуб 16 лет и восемь месяцев.