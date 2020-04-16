Акинфеев кайфует от оскорбительных кричалок в свой адрес

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Ответными матчами полуфинала Кубка Италии по футболу «Наполи» — «Интер» и «Ювентус» — «Милан» может быть возобновлён сезон в Италии, который был приостановлен из-за коронавируса.

Планируется, что игры состоятся 27 и 28 мая, а чемпионат возобновится 31 мая и завершится до 2 августа, пишет La Republicca. Сообщается, что такая мера позволит другим командам получить больше...