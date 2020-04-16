Футбол

Акинфеев кайфует от оскорбительных кричалок в свой адрес

13:45, 16 апреля 2020
Игорь Акинфеев Игорь Акинфеев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что испытывает кайф, когда болельщики выкрикивают оскорбительные кричалки в его адрес.

Когда все эти фанаты кричат некрасивые слова в твой адрес... Знаешь, какой это кайф и драйв? Когда я был молодой, то думал: «Почему вы это делаете?» Сейчас я стал сдержаннее относиться, — cказал Акинфеев в интервьюYoutube-каналу ЦСКА.

Экс-вратарь сборной России добавил, что кричать можно всё, что угодно, главное, что ничем не кидались, так как это угрожает здоровью игрокам.

Ранее Акинфеев рассказал, как поддерживает форму в условиях самоизоляции, писал NEWS.ru.

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