Акинфеев кайфует от оскорбительных кричалок в свой адрес

https://static.news.ru/photo/70142b50-7fd0-11ea-b076-fa163e074e61_660.jpg Игорь Акинфеев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что испытывает кайф, когда болельщики выкрикивают оскорбительные кричалки в его адрес.
Когда все эти фанаты кричат некрасивые слова в твой адрес... Знаешь, какой это кайф и драйв? Когда я был молодой, то думал: «Почему вы это делаете?» Сейчас я стал сдержаннее относиться, — cказал Акинфеев в интервьюYoutube-каналу ЦСКА.
Экс-вратарь сборной России добавил, что кричать можно всё, что угодно, главное, что ничем не кидались, так как это угрожает здоровью игрокам.
Ранее Акинфеев рассказал, как поддерживает форму в условиях самоизоляции, писал NEWS.ru.