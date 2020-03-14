https://static.news.ru/photo/100e4f82-65e1-11ea-a802-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Академия московского футбольного клуба «Локомотив» может приостановить свою деятельность с 16 марта из-за угрозы распространения коронавируса.

Помимо этого, команды академии уже отказались от весенних сборов в Турции и от участия в нескольких турнирах в Италии, сообщает Sport24.