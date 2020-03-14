https://static.news.ru/photo/100e4f82-65e1-11ea-a802-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Академия московского футбольного клуба «Локомотив» может приостановить свою деятельность с 16 марта из-за угрозы распространения коронавируса.
Помимо этого, команды академии уже отказались от весенних сборов в Турции и от участия в нескольких турнирах в Италии, сообщает Sport24.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 17 марта объявит о переносе чемпионата Европы — 2020 на 2021 год. Об этом пишет L'Equipe. Также, по информации французского издания, УЕФА официально объявит о приостановке Лиги чемпионов и Лиги Европы. L'Equipe также сообщает, что УЕФА придётся договариваться с ФИФА, которая планирует летом 2021 года провести клубный чемпионат мира.