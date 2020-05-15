Айртон: «Спартак» надеется завоевать Кубок России по футболу

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Восьмое по счёту тестирование футболистов и сотрудников клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) на коронавирус выявило два случая заболевания в двух командах.

Всего тестирование прошли 1 200 человек, сообщает пресс-служба чемпионата Англии по футболу. Один случай заражения коронавирусом выявлен у футболиста «Норвич Сити». Пресс-служба клуба отмечает, что игрок будет изолирован, а через...