Айртон: «Спартак» надеется завоевать Кубок России по футболу

Бразильский защитник московского футбольного клуба «Спартак» Айртон Лукас заявил, что игроки команды нацелены на победу в Кубке России.
Мы полностью сфокусированы на работе и не забываем, что впереди у нас полуфинал Кубка России. Мы все надеемся на то, что в этом сезоне нам удастся завоевать трофей, — сказал Айртон в интервью пресс-службе клуба.
Он подчеркнул, что футболисты «Спартака» усиленно тренировались в домашних условиях, поэтому должны быть хорошо готовы к возобновлению сезона.
Полуфинальные матчи Кубка России пройдут 18–19 июля. Финал турнира состоится 25 июля.
Ранее РПЛ опубликовала календарь оставшейся части сезона чемпионата России по футболу, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Турнир возобновится 19 июня матчем «Крылья Советов» — «Ахмат». Последний тур состоится 22 июля, писал NEWS.ru.