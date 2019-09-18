https://static.news.ru/photo/4df5fa0a-da24-11e9-8c5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Ильзат Ахметов отметил серьёзный настрой команды перед матчем Лиги Европы против болгарского «Лудогорца».

Ни о какой расслабленности речи нет, Виктор Михайлович этого не допустит. Помню, что «Лудогорец» тоже достойно играл против «Реала». Сейчас мы хотим писать новую историю и будем делать всё, чтобы завтра добыть три очка, — сказал Ахметов на предматчевой пресс-конференции.

Полузащитник отметил, что приходится тратить много времени на дорогу до стадиона.

Конечно, непросто добираться так долго, хочется тратить минимум времени на дорогу. Но таковы реалии. Приходится подстраиваться, нельзя на это обращать внимание, — передаёт слова Ахметова пресс-служба ЦСКА.

Первый матч группового этапа Лиги Европы между ЦСКА и «Лудогорцем» состоится 19 сентября в 22:00.

Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что «армейцам» будет поставлена задача выхода из группы Лиги Европы, писал News.ru.