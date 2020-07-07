«Ахмат» вырвал победу у «Тамбова» в матче РПЛ

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Грозненский «Ахмат» в стартовом матче 27-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) одержал выездную победу над футбольным клубом «Тамбов» со счётом 2:1.

В первом тайме соперники обменялись голами с пенальти, причём правильность назначения обоих 11-метровых была подтверждена системой VAR. В составе «Ахмата» на 20-й минуте отличился Исмаэл Силва, у «Тамбова» на 34-й минуте с «точки» не промахнулся Георгий Мелкадзе.

Во второй половине встречи грозненцы сумели вырвать победу: на 73-й минуте Фелипе Визеу одним касанием отправил мяч в ворота после прострела Мирослава Богосаваца с левого фланга.

Матч проходил в Нижнем Новгороде, поскольку стадион в Тамбове не соответствует требованиям регламента РПЛ.

После этой победы «Ахмат» набрал 30 очков в 27 играх и обошёл «Тамбов» (28 очков) в турнирной таблице, поднявшись на 13-е место.

После выездной и волевой победы (3:2) над московским «Спартаком» в предыдущем туре РПЛ игроки «Тамбова» получили двойные премиальные, ранее писал NEWS.ru.