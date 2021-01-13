«Ахмат» выкупил лучшего бомбардира прошлого чемпионата Румынии

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Президент футбольного клуба «Ахмат» Магомед Даудов проинформировал о переходе в команду капитана румынского «Вииторула» Габриэля Янку.

Как сообщается, футболист уже прибыл в расположение клуба. Он также прошёл медицинское обследование и принял участие в первой тренировке. Заключённый контракт рассчитан на 3,5 года.

Стоит отметить, что в сезоне-2019/20 Янку стал лучшим бомбардиром чемпионата Румынии. Футболист забил 18 голов и реализовал восемь результативных передач. В чемпионате-2020/21 по итогам девяти матчей забил четыре гола.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший голкипер футбольного клуба «Спартак» Анзор Кавазашвили выразил надежду на возвращение в столичную команду экс-игрока «красно-белых» Квинси Промеса, который на данный момент выступает за нидерландский «Аякс».

Квинси Промес выступал за московский «Спартак» в период с 2014 по 2018 год. В составе «красно-белых» стал чемпионом России, а также обладателем Суперкубка России. Игрок стал лучшим бомбардиром среди легионеров — на его счету 66 голов в 135 матчах.