«Ахмат» одолел «Химки» со счётом 2:1

https://static.news.ru/photo/bf84589a-e489-11ea-82f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФК «Химки»/vk.com

Грозненский футбольный клуб «Ахмат» обыграл «Химки» в матче четвёртого тура чемпионата России со счётом 2:1.

Изначально преимущество было за командой из Московской области — отличился Егор Данилкин. Однако на 72-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота «Химок». Владимир Ильин ударом с 11-метровой отметки развёл вратаря и мяч по разным углам. Спустя несколько минут второй гол забил Артём Тимофеев.

Матч состоялся на «Арене Химки».

Как ранее писал NEWS.ru, футбольный клуб «Урал» из Екатеринбурга на домашней арене 22 августа обыграл «Краснодар» со счётом 1:0 в стартовом матче четвёртого тура РПЛ.