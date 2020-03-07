https://static.news.ru/photo/12178430-6058-11ea-b337-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал «Ахмат» проведением одного матча Кубка России без зрителей условно с испытательным сроком два года.

Также клуб оштрафовали на 150 тысяч рублей за инцидент с болельщиками грозненской команды в матче против петербургского «Зенита», сообщает ТАСС со ссылкой на главк КДК РФС Артура Григорьянца.

«Торпедо» оштрафован на 8 тысяч рублей за использование болельщиками пиротехники на матче Кубка России против «Химок».

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что действия фанатов «Зенита» привели к остановке футбольного матча. Болельщики оголили свои торсы после гола игрока «сине-бело-голубых». Фанаты «Ахмата» возмутились такими действиями и начали потасовку. Последние побежали к гостевой трибуне. Главный арбитр остановил игру. Однако инцидент был быстро исчерпан, как только фанаты «Зенита» надели футболки.